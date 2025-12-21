Finaliza hoy el certamen “Manuel Negro Guerrero”

Más de 1.200 niños y niñas de toda la provincia participan del torneo de fútbol infantil "Manuel Negro Guerrero" que comenzó a disputarse en el estadio "23 de Agosto" y el complejo deportivo Papel Noa, bajo la organización del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El certamen arrancó el viernes y concluirá hoy.

Más allá de los goles, la importancia de este torneo radica en hacer del fútbol una fuente de compañerismo, disciplina, trabajo en equipo, solidaridad y salud física, mental y emocional, teniendo en cuenta que en la niñez el juego se constituye en una herramienta central para estimular valores.

El vicepresidente primero de la institución "albiceleste", Exequiel Lello Ivacevich, celebró el hecho de "cerrar el año con distintos clubes y más de 1.200 niños y niñas en una gran movilización de la familia".

Y definió que "esto es una gran felicidad" para la entidad "loba".

Asimismo, Ivacevich dedicó elogiosos conceptos al esfuerzo empeñado por la dirigencia del "lobo" con el vocal José Alejandro Galarza para promover y organizar "este encuentro familiar".

Puntualizó además, que "esta propuesta no es sólo deportiva y social", por cuanto "conlleva una fuerte carga emocional, ya que evoca a Manuel "Negro" Guerrero, una figura querida en la provincia por su legado como futbolista y también como formador en divisiones inferiores".

El joven dirigente enfatizó que "cerramos el 2025 junto a los chicos que son el futuro y el capital del deporte y de la provincia" y finalizó señalando que "de esta manera Gimnasia y Esgrima de Jujuy contribuye al desarrollo de nuestros niños y niñas".

Vale apuntar que Guerrero fue un destacado delantero de la institución entre los años ochenta y noventa, marcando goles clave en la seguidilla de ascensos que terminaron con el equipo en la "A" en 1994.

Formó parte del tridente ofensivo con Mario Humberto Lobo y Carlos "Chato" Rosas que hizo historia en el fútbol jujeño y el torneo de fútbol infantil que hoy llega a su fin tiene implica un merecido homenaje.