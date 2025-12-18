Solís en Europa se perfecciona a full

Dicen que uno no es profeta en su tierra y el jujeño Matías Solís lo aplica hoy en Portugal, ya que con 26 años, 4 luego de recibirse de profesor de Educación Física en el IES 6 de Monterrico, se mudó a Europa buscando nuevos rumbos.

Hoy de visita por su pago, Palpalá, Solís, dialogó con diario El Tribuno de Jujuy y relató que "vivo en Oporto, Portugal, desde hace 3 años y medio, me fui en el 2022. Allí doy clases de natación como profesor y soy guardavidas en una pileta que pertenece a la Cámara Municipal de Oporto. Me gané la confianza con el tiempo y tengo horarios de lunes a sábado, eso si, me pidieron que estudie y que tenga títulos europeos que validen mi formación y experiencia. Comencé con un curso de portugués y después para dar clases, me especialicé en natación y empecé como guardavidas, hice el curso y rendí exámenes".

Ahí nomás recordó que "me fui de Palpalá con 26 años, hoy tengo 30. Me postulé y estuve como voluntario en los Juegos Olímpicos de París en 2024, fui seleccionado entre 300 mil personas de todo el mundo y sólo quedamos 40 mil donde pasamos test psicológicos y entrevistas online. Mi función fue la logística en la Villa Olímpica donde había que guiar a los deportistas. Me tocó conocer a la delegación argentina que también me hicieron un regalo al final. Al hablar español, portugués e inglés, me ayudó a estar con la delegación de Venezuela y Colombia. También estuve en la final de Champions League de mujeres en Lisboa y en el Ironman en Marbella, España, donde ayudé y trabajé con un deportista que tiene discapacidad motriz. Al estar en silla de ruedas mi función era ayudarlo a hacer la transición en el mar donde tenía que nadar hasta subirse a su bicicleta, una experiencia increíble".

En esa misma línea adelantó que "ahora me seleccionaron para los Juegos Olímpicos de Invierno (Milano Cortina) en febrero, me ayudó mucho el curriculum, posterior examen y entrevista entre 150 mil personas. Además de ser profesor me ayudaron los años de estudio y la experiencia como profe en la Municipalidad, gimnasio y en el Club Zapla, sólo tenía que ganar confianza porque hay días que me toca dar clases en 3 idiomas. Hay gente latina, pero también ucraniana o rusa y sólo hablan inglés. La vida es tranquila, la parte económica ayuda mucho, llegas a fin de mes y podés ahorrar. En mi trabajo soy el único extranjero y en el departamento donde vivo estoy dos personas, una de Córdoba y otra de Jujuy, eso me ayuda a mantener nuestra cultura". Al final confesó que "la vida es diferentes porque allá todo empezás de cero, amigos que hacés y al tiempo se van, el clima, el invierno es crudo, llueve mucho y oscurece a las 4 de la tarde. Dando clases no me puedo quejar, trabajo bastante y me permite tomarme vacaciones o comprarte algo. La comida está buena pero no hay como la argentina. Se puede conseguir pero es cara", selló.

"Apunto a estar en algún Mundial de Fútbol"

El profesor jujeño de Educación Física, Matías Solís, contó que "vine por 3 semanas a Palpalá, estoy hace una semana con mi familia disfrutando, se extraña. Como allá en Europa es invierno, las vacaciones de verano largas, son las de junio, julio y agosto, pero son la de invierno y el 2 de enero ya tengo que volver a trabajar. Vuelvo y tengo que ir a trabajar, después me voy para los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, Milano Cortina 2026. El objetivo personal es apuntar a estar en algún Mundial de Fútbol, trabajar para la Fifa o bien el Comité Olímpico, son organizaciones difíciles de ingresar, pero todo lo que voy haciendo en experiencia ayuda mucho en el curriculum. Trabajo mucho con el Linkedin que antes no lo usaba mucho pero en Europa tuve que darle vida para poder seguir creciendo a nivel laboral y personal", sintetizó.