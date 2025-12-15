“Fue el campeón gracias a las torpezas de Tapia”

Guillermo Marconi, titular de Sadra y exárbitro, lanzó fuertes críticas contra la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y advirtió sobre una preocupante politización en las causas judiciales que investigan supuestas irregularidades.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Marconi repasó el controvertido desenlace del campeonato, cuestionó el rol de Tapia en el título de Estudiantes de La Plata y se refirió a la investigación sobre el patrimonio de Pablo Toviggino.

Con tono crítico, afirmó que Estudiantes se consagró campeón "gracias a la torpeza" de Tapia, y sostuvo que la conducción de la AFA es, a su juicio, "un desastre".

Estas opiniones llegan en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la gobernanza y la transparencia del fútbol argentino, que se profundizan con el avance de causas judiciales que afectan a altos directivos.

Marconi explicó que la sanción impuesta a Estudiantes, luego del "pasillo" a Rosario Central, fue diferida al siguiente campeonato: "Su torpeza del Tribunal de Disciplina queda en evidencia, porque si lo hubieran sancionado como corresponde -y como siempre ocurrió en la historia del tribunal- a partir de la fecha de ese fallo, Estudiantes no termina el campeonato", afirmó.

Agregó que, dentro del "desastre" general de la conducción de Tapia en la AFA, esa "torpeza" terminó beneficiando al club platense: "Dentro del desastre que es la conducción de Tapia en AFA, Estudiantes es campeón dentro del contexto general, gracias a Tapia", sentenció el exárbitro.

Como hincha de Independiente, Marconi también expresó una postura personal: "La verdad, te digo la primera vez que me siento contento que nos haya sacrificado, porque el resultado reivindica a Estudiantes; se clasificó campeón y se lo merecía, no solamente por juego, sino fundamentalmente por la persecución que tuvo y tiene todavía de parte de esta gente que está haciendo jugar ahora en todos los niveles de la justicia".

El titular de Sadra se refirió a las graves denuncias y a los elementos hallados en la investigación -como la mansión en Pilar, 54 autos de lujo y un bolso con el nombre de Pablo Toviggino- y aseguró: "Está muy claro todo, absolutamente claro todo".

Su principal inquietud, sin embargo, es la politización del proceso judicial. Marconi relató que observó una pelea entre juzgados por quedarse con los expedientes, tanto el relacionado con la finca de Villa Rosa, a cargo del juez Daniel Rafecas, como el que involucra a los nombres de Zamora y Quinteros.

Verón festejó en las tribunas

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, festejó emocionado la coronación de su club como campeón del Torneo Clausura 2025, tras la histórica final que se definió por penales ante Racing en Santiago del Estero. “La Brujita”, que vivió el partido desde la tribuna como un hincha más y luego recibió la Copa de manos de los jugadores, está suspendido por la AFA tras el controversial pasillo de espaldas en el partido de octavos de final contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito