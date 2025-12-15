22°
DEPORTE COMUNAL

Concluyó el torneo barrial

Fue reservado para fútbol 5 y se coronó Nueva Generación.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 00:00
FÚTBOL 5 EN SAN PEDRO

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy llevó adelante el cierre del Torneo Clausura 2025 de la Liga Municipal de Fútbol 5 Barrial, una propuesta que sigue fortaleciendo el deporte, la inclusión y la vida saludable en los barrios.

En esta edición participaron 10 equipos, demostrando compromiso y compañerismo durante la competencia que se realizó en horario nocturno para facilitar la presencia de los jugadores, ya que la mayoría trabaja o estudia.

Después de jugarse la última jornada, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera.

1º) Nueva Generación. 2º) Olimpia. 3º) Zona Sur. 4º) Bernacchi.

Desde la Dirección de Deportes de la comuna ramaleña se felicitó a todos los participantes por el esfuerzo y el juego limpio.

Además, resaltó que ya se proyecta la realización de un torneo veraniego, para que el fútbol siga siendo protagonista durante las vacaciones y continúe generando espacios de encuentro para los jóvenes de la ciudad.

En la página oficial de la entidad se brindará en breve la información correspondiente a la nueva competencia.

 

