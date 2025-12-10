Jujuy Hóckey y Gimnasia campeones del Clausura

Con los campeones en 1ra división Jujuy Hóckey en masculino y Gimnasia en femenino culminó el Torneo Clausura de la Asociación Jujeña de Hóckey Amateur en la cancha "Carlos Cancian" de Palpalá. El fin de semana, día y cancha a confirmar, se disputará la Supercopa sólo en 2 categorías.

El 17 del corriente mes será la asamblea ordinaria donde se realizará la elección de las nuevas autoridades de la Asociación.

A continuación se detallarán los resultados finales en 7ma donde ganó Jujuy Hóckey, 2º Suri RC y 3º Hóckey Golf Club. En 6ta se consagró Suri RC, 2º San Pedro Hóckey y 3º Jujuy Hóckey. En intermedia campeón Ciudad de Nieva, 2º Jujuy Hóckey y 3º Gimnasia. Mientras que en 1ra caballeros el ganador fue Jujuy Hóckey, 2º Hóckey Golf Club y 3º San Pedro Hóckey. Y en 1ra damas las campeonas fueron Gimnasia, 2º Jujuy Hóckey y 3º Suri RC.

En un breve repaso en 1ra damas Gimnasia de Jujuy superó 1 a 0 a Jujuy Hóckey; en 1ra caballeros Jujuy Hóckey goleó 5 a 1 a Golf Club; en intermedia Ciudad de Nieva le ganó 2 a 0 a Jujuy Hóckey; en sexta Suri RC venció 3 a 1 a San Pedro Hóckey y en séptima Jujuy Hóckey derrotó 1 a 0 a Suri RC.

La Supercopa se disputará en 2 categorías, en 7ma Suri RC (campeón Apertura) vs Jujuy Hóckey (campeón Clausura) y en 1ra femenino Suri RC vs Gimnasia. En Intermedia Nieva no participó del Apertura perdiendo el cupo para disputar la Supercopa que queda para Jujuy Hóckey, campeón del Apertura y subcampeón del Clausura. En en el caso de 1ra caballeros, Jujuy Hóckey no participó del Apertura, por ello la Supercopa es para Gimnasia y en 6ta Suri RC, es campeón de los dos torneos. La entrega de las copas se realizará al finalizar los 2 partidos programados. Además, el 17 en la asamblea ordinaria se realizará la elección de las nuevas autoridades.

Fabiana Menacho, presidenta de la AJH, le comentó a El Tribuno de Jujuy que "la mayoría de las cosas se cumplieron en estos dos mandatos, por ahí falta un poco de compromiso de los clubes para colaborar en gestionar determinadas cosas, o que no todo caiga sobre dos o tres personas que se comprometen y trabajan". Luego confesó que "al principio de año se plantearon algunos montos en los aranceles de los fichajes, cosa que los clubes protestaron y se llegó a un acuerdo donde se bajó la mitad. Por eso en lo económico siempre estuvimos ajustados para invertir para los jugadores. Tenemos, entre los 10 clubes que participan alrededor de 1.000 jugadores en las 5 categorías. Y ahora quiero tomarme un tiempo y alejarme del hóckey, en cuánto al juego y nivel dirigencial. Es importante que esta gestión proyectó hacer 2 canchas más en Jujuy, una en San Pedro y otra en San Salvador, me hubiera gustado irme con esas canchas inauguradas, pero se sabe que es lo que dejamos encaminado y seguramente la otra comisión podrá disfrutarlas con mucho orgullo", selló.