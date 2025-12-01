Estudiantes de Río Cuarto ascendió

Estudiantes de Río Cuarto a Primera división. En el desquite de la final por el segundo de los ascensos que otorga la Primera Nacional del fútbol argentino, el cuadro cordobés igualó 1 a 1 ante Deportivo Madryn. Pero con el 2-0 de la ida, le alcanzó para volver al fútbol grande de la argentina tras 40 años. El arbitro de Facundo Tello tuvo una correcta actuación, en un duelo que tenía a uno de los equipos en un contexto de espeso, producto de una seguidilla de sospechas por ayudas arbitrales y el favoritismo de la AFA.

El partido se suspendió sobre el final, producto de los hechos de violencia que protagonizaron los simpatizantes de Deportivo Madryn.

En un duelo que se jugó bajo una intensa lluvia, en los primeros minutos los futbolistas fueron protagonistas de algunas situaciones de juego en las que no advirtieron la presencia del VAR. Un futbolista del equipo local se tiró en el área y un rival simuló un golpe. En ambos casos, Tello les advirtió con mucha presencia a los dos jugadores que no en las jugadas no pasó nada.

La primera chance clara la tuvo Estudiantes. El atacante Ferreira cabeceó en el área y el arquero del equipo local, Bonnín, se estiró para taparla con la palma de su mano derecha y enviarla al tiro de esquina. Sin embargo los locales reaccionaron y tuvieron sus ocasiones. Un cabezazo de Crego y una gran llegada de Sosa desde la derecha, que atrapó el arquero Olivera. En uno de los últimos minutos de la primera etapa, una serie de rebotes en el área de Madryn, casi termina en el gol de Estudiantes, que estuvo cerca de liquidar la serie.

En el arranque de la segunda etapa, ambos equipos buscan el arco contrario, en un verdadero duelo de ida y vuelta. Este contexto le servía al visitante, que tenía espacios para poder resolver la final. Pero a los 18 minutos, fue Deportivo Madryn abrió el marcador con un verdadero golazo. El centro de Juan Galeano fue a la altura del punto del penal y Luis Silba tiró una volea de tijera para establecer el 1 a 0 y ponerle más dramatismo a la final. Hasta allí, los locales debían convertir un tanto más para llevar la serie a los penales.

Los locales arriesgaban para buscar empatar la serie. En ese escenario, Estudiantes tuvo el empate a los 35, pero Fontana falló una definición de forma increíble. Hasta que Morales a los 40 minutos puso el 1 a 1 y cifras definitivas.

Con Estudiantes de Río Cuarto la provincia de Córdoba tendrá cuatro equipos en Primera, los otros son Talleres, Belgrano e Instituto.