Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana

El próximo fin de semana, Franco Colapinto podría vivir un momento especial en su corta carrera en la Fórmula 1. Mientras en el paddock se especula con la firma de su continuidad en Alpine para 2026, volverá a estar rodeado de cientos de fanáticos argentinos que viajarán a San Pablo para disfrutar del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, un clásico en el final de la temporada.

Cuando restan sólo cuatro fechas en el calendario 2025, sumado dos carreras Sprint, el oriundo de Pilar buscará acercarse a la zona de puntos con su A525 en un trazado con zonas de alta velocidad, algo poco beneficioso para el podería del monoplaza de la escudería francesa. El año pasado a bordo de Williams, Franco tuvo un fin de semana complicado y tuvo que abandonar la carrera principal tras un despiste en medio de una complicada condición climática.

El desarrollo del fin de semana será particular, ya que habrá sólo una práctica libre: el viernes 7 a las 11.30 (hora argentina) se desarrollará el entrenamiento. Acto seguido, llegará la hora de la clasificación a la carrera rápida (15:30). El sábado 8 se llevará a cabo la Sprint (11) y luego llegará la clasificación al Gran Premio (15) que definirá la grilla de partida de la carrera a 71 giros que se disputará el domingo 9 desde las 14 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán. En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). El último fin de semana en México, llegó en el puesto 16.

La del próximo fin de semana será la 51° edición del GP de Brasil en la F1. Con una longitud de poco más de 4 kilómetros (4.309 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 15 curvas y dos recta de alta velocidad. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2018) con un tiempo de 1:10.540. El año pasado, Max Verstappen celebró bajo una intensa lluvia. El más ganador en el circuito es Alain Prost (6).

Días y horarios de Franco colapinto en el Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación Sprint: 15.30 (Argentina y Brasil)

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)