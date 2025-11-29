Mañana los seis jujeños juegan la ida

El Consejo Federal de AFA confirmó la programación de los cruces de playoffs de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur en los clubes clasificados que incluye a las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. En el caso de los que accedieron a esta Segunda Ronda, todos jugarán el domingo por la tarde a partir de las 17. A continuación se detallará la programación completa de los partidos de ida que se terminarán definiendo 7 días después, en una llave que será de 180 minutos.

La Segunda Ronda de playoffs del Torneo Regional inicia mañana con los duelos de ida que se definirá 7 días después.

Tal es así que en el estadio "Antonio Berruezo", Monterrico Sur de Sebastián Galván se medirá ante Talleres de Perico de Nazareno Godoy desde las 17. Dirigirá Jesús Lambertín, acompañado por Víctor Cardozo, Fernando Rearte y Cristian Torres.

En "La Tablada", Deportivo Luján lo hará frente a Altos Hornos Zapla a partir de las 17. Arbitrará Sergio López, acompañado por Rodrigo Rivero, LuisLópez y Martín Pereyra.

En la cancha de Unión, Mitre de Calilegua se enfrentará a Sportivo Pocitos desde las 17. El duelo estará dirigido por Alexis Balderrama, acompañado por José Sotara, Fabio Ayuza y Ángel Ajalla.

En el estadio "Fray Hornorato Pistoia", Deportivo Castañares de Salta recibirá a Atlético San Pedro desde las 17. Controlado por el árbitro Enzo Rivas, acompañado por José Enrique, Elvio Sánchez y Eduardo Iramain.

Así también Rio Dorado de Apolinario Saravia ante Los Cachorros a partir de las 17. Cristian Lambertín acompañado por Fabrizzio Aichino, Braian Salto y Miguel Alejandro Flores.

Boroquímica frente a General Güemes de Rosario de la Frontera a las 17. Dirigirá Mauricio Colparis acompañado por Facundo Volo, Andrés Cruz y Santiago Figueroa.

Tucumán Central frente a Sportivo Guzmán a las 17. Dirigirá Sebastián Arpino, acompañado por Pablo Pereyra, Rafael Nieto y Sebastián Romano.

Central Norte de Tucumán ante San Pablo a partir a las 17. Controlará las acciones el colegiado Axel Santillán acompañado por Maximiliano Leal, Emanuel Monasterio y Jorge Sosa.

De esta manera prosigue el certamen más federal del país, el Torneo Regional Federal Amateur 2025-26 con la octava edición del certamen, perteneciente a la cuarta categoría del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

El certamen comenzó en octubre pasado y finalizaría con las finales en febrero de 2026. Otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026. Los demás equipos retornarán a sus ligas de origen.