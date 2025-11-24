El Inter Miami de Lionel Messi goleó 4-0 a Cincinnati

Hasta este domingo, Cincinnati se presentó como una de las piedras en los botines del Inter Miami desde el desembarco de Lionel Messi. Sin embargo, el argentino se encargó de espantar cualquier fantasma. El delantero, de 38 años, montó un verdadero recital en casa ajena en la goleada 4-0 de las Garzas, que se metieron en la final de la Conferencia Este de la MLS: anotó un tanto y regaló tres asistencias para que su equipo diera un primer paso hacia el sueño de un nuevo título.

El primer aporte en la red del argentino fue a los 19 minutos de acción. Abrió la pelota para Mateo Silvetti, quien se posicionó como puntero izquierdo, y fue a buscar. El ex Newell’s envió el centro levemente hacia atrás y la Pulga se elevó como Nº 9 y firmó la apertura del marcador.

En la segunda parte, saciado su apetito anotador, se dedicó a repartir chances frente a la valla. A los 12 minutos del complemento, controló en el borde del área y abrió para Silvetti, quien resolvió con justeza para el 2-0. Deuda saldada con el juvenil, una de sus debilidades, al punto que lo respaldó y saludó en cada hito de la selección argentina Sub 20 en el Mundial de Chile.

Luego, llegó la etapa de lucimiento para Tadeo Allende. Con Cincinnati achicando en mitad de cancha, solo hizo falta que surgiera la pegada del astro para que los goles cayeran en cascada. A los 17′, puso un balón en cortada para el pique del ex Instituto, que avanzó casi sin oposición desde la línea media y definió cruzado: 3-0. Y, en una secuencia casi calcada, Messi lo volvió a encontrar a la carrera a los 29 para que su compañero volviera a facturar.

Con este encuentro, el astro rosarino llegó a los 1134 partidos en su carrera profesional, en los que lleva marcados 896 goles y 404 asistencias brindadas. Sus tantos se distribuyen de la siguiente manera: 77 con Inter Miami, 32 con Paris Saint Germain, 672 con Barcelona y 115 con la selección argentina.

De esta manera, la lucha por llegar a las 1000 conquistas con Cristiano Ronaldo sigue viva. El portugués del Al-Nassr, que esta tarde marcó de chilena, lleva 954 gritos en su historial.

El anhelo del título de la MLS (ya obtuvo una League’s Cup en 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024) continuará en la final de Conferencia el próximo fin de semana, ante el vencedor de la llave entre New York City y Philadelphia Union.

La agenda de Lio

El calendario de Messi para los próximos meses ya está trazado, con una secuencia de quince partidos con Inter Miami y la participación en la Finalissima con la selección argentina antes del inicio de la Copa del Mundo.

El debut del Miami Freedom Park como sede de Inter Miami se perfila como uno de los hitos del 2026. Tras disputar cinco encuentros consecutivos como visitante al inicio de la campaña, el equipo regresará a casa el sábado 4 de abril para inaugurar su estadio frente al Austin FC. Este partido no solo será el primero de la MLS en el nuevo recinto, sino que también marcará el comienzo de una nueva etapa para la institución y su afición.

El calendario de la MLS 2026 contempla pausas estratégicas para permitir la participación en competiciones internacionales. Inter Miami disputará por tercera vez consecutiva la Copa de Campeones de la Concacaf, cuya edición de 2026 se celebrará entre febrero y mayo. Además, la liga suspenderá su actividad durante el Mundial 2026, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, para que jugadores y seguidores puedan seguir el torneo global sin interferencias.

La temporada regular ofrecerá una mayor cantidad de partidos entre semana, con siete encuentros programados los miércoles: tres en casa y cuatro como visitante. Esta dinámica busca mantener el ritmo competitivo y brindar más oportunidades para que los seguidores disfruten de su equipo a lo largo del año. El cierre de la fase regular está previsto para el sábado 7 de noviembre, cuando Inter Miami recibirá al Charlotte FC en el Miami Freedom Park, en el denominado “Día de la Decisión” de 2026. Este encuentro pondrá fin a la etapa clasificatoria y dará paso a la lucha por el título.

Una vez concluida la temporada regular, la atención se centrará en los Playoffs, que comenzarán tras la ventana FIFA de noviembre. Durante un mes, los equipos competirán por el campeonato, culminando en la final de la MLS Cup 2026. El calendario detallado de la postemporada será anunciado próximamente.

En el plano internacional, la FIFA ha dispuesto dos ventanas previas a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La primera será entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, periodo en el que está confirmada la Finalissima contra España, cuya sede probable es el estadio Lusail de Qatar. Entre el 1 y el 9 de junio se disputarán uno o dos amistosos más, que serán los últimos compromisos antes del debut en el Mundial, cuyo inicio está fijado para el 11 de junio. El sorteo de la Copa del Mundo se realizará el 5 de diciembre.