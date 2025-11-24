Se jugó una nueva fecha de hándbol

En cancha de Atlético El Carmen se jugó una nueva fecha de la Copa Jujuy Energía Viva de hándbol. Comienzan a definirse los clasificados a la instancia de semifinal tanto en damas como caballeros respectivamente.

El certamen que organiza el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, conjuntamente con Ministerio de Salud, Same, y el Ministerio de Seguridad junto a la Policía de la provincia, ingresa en una nueva fase.

En varones, Sportivo Rivadavia se impuso ante el debutante Club Vea Hándbol 27 a 17 y se metió en la semifinal convirtiéndose en uno de los candidatos a pelear el título de campeón por el juego que viene teniendo esta temporada independientemente que a nivel Federación no hubo actividad.

En femenino, Atlético El Carmen le ganó a Vea Hándbol 23 a 16 sumando una victoria fundamental que las acomoda a las "chacareras" en la tabla de posiciones.

Luego fue el turno de la victoria de Club Independencia de Humahuaca en un final cerrado, le ganó a Vea Hándbol 31 a 30 en varones.

De esta manera Sergio Molina anunció que "queda un partido pendiente de femenino, pero el próximo sábado se juegan los partidos de semifinales y el domingo vamos a tener las finales cerrando de esta manera la primera edición de Copa Jujuy de balonmano de muchas que esperamos puedan concretarse".

El coordinador de la competencia, destacó la participación de los clubes "fue muy buena, nos puso contentos el ver las ganas de competir y no tenemos dudas que el próximo año van a ser muchos más, esto va a seguir creciendo", subrayó.

Por último, agradeció "el constante apoyo del Gobernador Carlos Sadir, del Ministro de Gobierno Normando Álvarez García y el trabajo de Luis Calvetti, Secretario de Deportes, para seguir concretando acciones para el crecimiento del deporte en Jujuy", culminó.