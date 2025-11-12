Úbeda, el mejor de la fecha

La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol confirmó que el conductor "xeneize" se quedó con la distinción que se otorga luego de cerrar la jornada.

"El Sifón Úbeda es el Mejor DT de la jornada. Tras el triunfo en el Superclásico, el entrenador de Boca Juniors se quedó con el premio en la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025", manifestó el usuario verificado de la LPF en la descripción de su publicación de Instagram.

El reconocimiento llega en un momento especial para Claudio Úbeda, quien asumió el desafío de dirigir a Boca Juniors en medio de un clima de alta exigencia y respondió con una actuación convincente en su primer Superclásico al frente del equipo. El 2-0 frente a River Plate, con una Bombonera colmada, no solo significó tres puntos clave en el Torneo Clausura, sino también una inyección de confianza para un plantel que necesitaba reafirmar su identidad futbolística.

De esta manera, Úbeda consiguió su primera victoria en un clásico y comenzó su historial ante Marcelo Gallardo con el pie derecho.

Úbeda había declarado luego la victoria en la "Bombonera" que "cuando terminó el partido me abracé con Juvenal porque nos acordamos de Miguel (Russo), gran parte y todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando con nosotros desde arriba, queríamos compartir con él y su familia".