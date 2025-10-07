El comunicado de Boca Juniors sobre el estado de salud de Russo

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Este fue el mensaje que el Xeneize dio a conocer mediante sus redes sociales sobre el estado de salud del entrenador de 69 años quien no estuvo presente en los últimos dos partidos del equipo.

El estado de salud de Russo experimentó un deterioro en los últimos días. El director técnico permanece bajo internación domiciliaria, donde recibe atención médica especializada a raíz de la enfermedad que lo aqueja. Esta situación lo mantuvo alejado tanto de los últimos dos partidos oficiales como de las prácticas del primer equipo en Boca Predio. Por ello, en la contundente victoria de Boca por 5-0 frente a Newell’s el domingo, por la fecha 11 del Torneo Clausura, quienes estuvieron al frente fueron Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los asistentes del cuerpo técnico.

La preocupación en el entorno de Boca Juniors se intensificó tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, partido en el que Russo tampoco estuvo presente. El entrenador ya había atravesado complicaciones de salud semanas atrás: luego del triunfo ante Aldosivi en Mar del Plata, el domingo 31 de agosto, se sometió a una serie de chequeos médicos y permaneció varios días internado por una infección urinaria. Posteriormente, tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el 21 de septiembre, sufrió un cuadro de deshidratación que requirió su atención e internación en la clínica Fleni.

La última aparición pública de Russo se produjo el martes 23, cuando asistió a un entrenamiento del plantel y compartió un abrazo con Juan Román Riquelme, presidente del club. Esa imagen, difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y fue interpretada como un gesto de respaldo institucional en un momento delicado para el entrenador.

Tras la goleada ante el equipo dirigido por Cristian Fabbiani, tanto Úbeda como el capitán Leandro Paredes aprovecharon la conferencia de prensa para enviar mensajes de apoyo a Russo. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, manifestó Úbeda en sus primeras declaraciones tras el partido. El ex defensor de Racing Club y ex seleccionador Sub 20 de Argentina añadió: “Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Por su parte, Paredes también se refirió a la situación del entrenador: “Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

En cuanto a la postura institucional, la dirigencia encabezada por Riquelme decidió respaldar sin reservas a Russo y su cuerpo técnico. Según confiaron a Infobae, la continuidad del grupo de trabajo está garantizada hasta diciembre, independientemente de la presencia o ausencia del entrenador principal, quien continúa luchando contra una enfermedad que afectó su rutina en las últimas semanas. El cuerpo técnico mantendrá la conducción del plantel profesional, al menos, hasta fin de año.

En el plano deportivo, Boca Juniors se encuentra en una posición expectante: tras el 5-0 ante Newell’s en Brandsen 805, lidera la Zona A con 17 puntos y una diferencia de gol de +10, superando a Unión de Santa Fe, Barracas Central (próximo rival, el sábado a las 14:30) y Estudiantes de La Plata. En la Tabla Anual, el equipo ocupa el segundo lugar con 50 unidades, a tres de Rosario Central (53) y uno por encima de River Plate (49). El objetivo inmediato es asegurar la clasificación a los playoffs y, sobre todo, obtener el pase a la Copa Libertadores, torneo en el que el club no participó en la fase de grupos ni en 2024 ni en la edición actual.