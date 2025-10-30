°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
deporte adaptado
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Racing Club empató 0 a 0 y quedó eliminado del torneo

Gracias al 1 a 0 conseguido en la ida, Flamengo avanzó a la final del certamen continental. Ayer, la "acadé" se encontró con la figura del arquero Rossi y no pudo abrir el marcador.

Jueves, 30 de octubre de 2025 00:00

En el "Cilindro de Avellaneda" anoche se disputó la revancha de las semifinal entre Racing y Flamengo. En la ida jugada en Brasil, el conjunto de Río de Janeiro se impuso por la mínima diferencia 1 a 0. Ayer fue empate sin goles, resultado que clasificó al equipo carioca.

En el duelo de vuelta, Flamengo avisó a los 10 minutos con un remate peligroso de Araújo.

En la jugada siguiente, Conechny de cabeza dentro del área hizo lucir al golero Rossi con una gran tapada.

Esa fue la tónica de la etapa inicial. Los argentinos buscaron por la vía aérea mientras que los brasileños remataron seguido de media distancia.

Ninguno de los dos combinados pudo anotar un tanto por lo que el duelo se fue al descanso empatado 0 a 0.

En el complemento antes del cuarto de hora, fue expulsado Plata en el club visitante.

Flamengo aguantó el empate, Racing no encontró el gol y así al término del partido, los cariocas avanzaron a la final.

 

