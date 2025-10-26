Atlético San Pedro venció a Mitre de Calilegua 3-0

Atlético San Pedro sumó los primeros tres puntos en el Regional Federal Amateur. El viernes la noche se impuso ante Mitre de Calilegua 3 a 0 en encuentro desarrollado en el estadio "Visera de Cemento" con el arbitraje de Víctor Condo.

La victoria llegó para los dirigidos por Carlos Morales Santos en el momento justo, porque se acomodan en la tabla de posiciones, pero principalmente porque venían de un debut con empate, inesperado por el plantel que tiene, con Parapetí.

Y como para acallar preocupaciones o ansiedades que puedan generarse sabiendo que la fase de grupo es corta, no pueden dejar pasar puntos, salió a buscar la victoria desde el principio, con el "Chato" Ponce en la conducción.

De a poco comenzó a acorralar a su rival, hasta que a los 36 minutos Alexis Franco infló las mallas y comenzó a plasmar esa superioridad en el campo de juego en el marcador.

El "ciclón" sintió el golpe, le costó reaccionar, Atlético San Pedro podría haber ampliado la ventaja, pero falló en la puntada final, por eso se fueron al descanso con el 1 a 0 parcial.

En la segunda parte, casi desde el vestuario, el "millonario" amplió la diferencia a través de Leandro Gurrieri que definió cruzado ante la mirada del arquero visitante.

Con Montero, Mitre intentó inquietar el arco defendido por Nahuel Fanola, pero le faltó claridad, para colmo con espacios, Barco puso el tercer gol local y cifras definitivas para darle tres puntos de oro al conjunto "rojo".

Voces

Leandro Gurrieri, autor del segundo gol de Atlético San Pedro, destacó que "el primer tiempo se nos hizo un poco complicado, después del 1 a 0 se nos abrieron mucho más los espacios", apuntó.

El atacante del "millonario" se mostró "muy contento porque se me dio el gol para levantar un poco, lo estaba necesitando, sentía que no quería entrar, sirve para cambiar la cabeza y continuar trabajando como lo venimos haciendo".

Pero el "rojo" sabe que recién comienza y debe pensar en el próximo rival "ahora se viene Defensores de Yuto, sabemos que vienen de ganar, así que será otro partido muy duro, la zona es pareja así que a prepararnos para lo que se viene", opinó.

Por su parte David Montero, reconoció que "veníamos haciendo un esfuerzo grande, se nos escapa por errores nuestro, después no quiso entrar la pelota, tuvimos algunas chances y nos vamos con un sabor amargo". El ágil volante de Mitre destacó que "ellos aprovecharon los errores que tuvimos y pagamos caro, pero debemos seguir entrenando en la semana, quedan varios partidos".