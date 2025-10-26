Zapla es líder, pero debe seguir mejorando

En la segunda presentación de Altos Hornos Zapla, otra vez fue con festejo tras el triunfo por 3 a 1 ante Sportivo Rivadavia por la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025. De esta manera, el "merengue" palpaleño se acomodó como puntero del grupo con 6 puntos por encima de Monterrico Sur con 3 que venció a por 3 a 2 a Deportivo Pampa Blanca que tiene 1 punto al igual que el "bichito colorado" de El Carmen.

Fue una noche soñada para el delantero Ulises Virreyra que marcó los tres goles del "merengue", pero la victoria también se posó en la solidez del golero Facundo Abraham, el buen momento de Franco Barboza por el lateral derecho, la jerarquía de Yamil Romero y la cuota goleadora de "lungo" Virreyra.

El arquero de Zapla, Facundo Abraham, habló con diario El Tribuno de Jujuy y expresó que "el equipo en el primer tiempo demostró a lo que juega y lo que quiere. En el segundo tiempo se nos complicó un poco y no se jugó con la misma dinámica que en el primero pero también se acomodaron en el partido y el descuento de ellos llegó por un error nuestro, quizás el trámite estuco controlado pero hay cosas por mejorar", señaló.

"En el gol de tiro libre de ellos hubo muchas virtudes del que patea, fue un golazo y hay que felicitarlo porque fue una tremenda pegada. Esto que se vio es el piso de Zapla como equipo, con Juventud Antoniana en el amistoso hicimos un primer tiempo muy bueno y el partido con Talleres de Perico de local no fue bueno y somos conscientes, hacemos autocrítica puertas adentro", agregando que "lo bueno es que nos adaptamos porque en la primera fecha la cancha no estaba en condiciones para lo que nosotros quisimos demostrar, pero nos adaptamos y eso es algo positivo", analizó el mendocino.

LA GRAN FIGURA | ULISES VIRREYRA, CON LOS BRAZOS EN ALTO, FESTEJA UNO DE SUS TRES GOLES.

En otro tramo de la nota, Abraham admitió que "falta mucho y en esta parte del torneo queda jugar bastante y mejorar, seguir conociéndonos para continuar puliendo el equipo".

El "Uno" sostuvo que "el objetivo en común que nos planteamos como grupo es el ascenso y lo tenemos muy consolidado puertas adentro. Soñamos con ese objetivo y de varios lados se está poniendo el granito de arena para que eso suceda".

En el epílogo de la entrevista, Abraham explicó que "me tocó ascender con Gimnasia y Tiro de Salta, también con San Martín de Mendoza y en este torneo está bueno tener compañeros que ya hayan jugado finales y esa experiencia en momentos decisivos será importante", finalizó.

Zapla comenzó su andar en la competencia afista con el pie derecho, con un nuevo entrenador y un plantel renovado. Eso sí, todos coinciden que falta mucho camino por recorrer en Regional, pero la ilusión del hincha siempre está latente y anhela lograr el ascenso.

“Merenguitos”

Se viene el torneo de fútbol infantil interprovincial “Merenguitos”, organizado por Club Altos Hornos Zapla. Como es habitual estará en disputa las copas de Oro y de Plata, con categorías desde 2013 hasta 2019/20, generando grandes expectativas en el ambiente. Se invitó a todos los equipos de San Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador, El Carmen, Perico, Palpalá y de distintas provincias a participar del mencionado certamen. Quedó confirmado que el campeonato se jugará el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Por mayor información, los interesados podrán comunicarse con el profesor Martín Vequiz al 3884865557.