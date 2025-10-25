°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
Gran Pesar
Torneo Regional Amateur
hockey femenino
LIGA PROFESIONAL
Torneo Regional Amateur
Deporte recreativo
DEPORTE COMUNAL
Liga jujeña de Fútbol
Mountain Bike
El Carmen
Gran Pesar
Torneo Regional Amateur
hockey femenino
LIGA PROFESIONAL
Torneo Regional Amateur
Deporte recreativo
DEPORTE COMUNAL
Liga jujeña de Fútbol
Mountain Bike

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

"Móvil Gym" sigue a full con sus actividades

Es organizado por la comuna capitalina para los vecinos.

Sabado, 25 de octubre de 2025 00:00

Los vecinos y vecinas se sumaron una vez más a la propuesta de actividad física al aire libre impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El encuentro contó con la participación del director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, y el director del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, en una jornada que combinó ejercicio, música y el Segundo Encuentro Artesanal "Sorprendiendo a Mamá".

El director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Hiruela, comentó que "Móvil Gym no para, es un grupo extraordinario con toda la fuerza, mucha energía y mucha disciplina", y aseguró, "junto a Benicio Ruiz, el secretario Altea y el intendente "Chuli" Jorge, seguimos impulsando este tipo de actividades".

La jornada se desarrolló conjuntamente con el pasado Segundo Encuentro Artesanal "Sorprendiendo a Mamá", lo que motivó al funcionario a extender sus deseos a toda la comunidad, "esperamos que tengan el mejor Día de la Madre".

Por su parte, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, manifestó que "quiero agradecer el acompañamiento y presencia del director general, Gustavo Hiruela, el Móvil Gym fue creado para ser un espacio para utilidad de los vecinos y en especial del adulto mayor, para la realización de actividad física".

Por último, Ruiz resaltó que "la convocatoria es muy importante, sábado a sábado. Hubo gran asistencia y por eso los felicitamos por darse un tiempo y preocuparse por la propia salud, que no solamente es física sino que incluye el aspecto mental".

De esta manera, pasó una nueva actividad del "Móvil Gym" en el populoso barrio Alto Comedero, cumpliendo con el objetivo que los vecinos disfruten de las actividades al aire libre.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD