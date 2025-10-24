Zapla vs Rivadavia y Monterrico vs Pampa

El puntero de la Zona 2 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 se presenta hoy en su casa. Si, a las 21 en el estadio "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla recibirá a Sportivo Rivadavia dirigido por Horacio Zingariello, un viejo conocido en la ciudad siderúrgica. El encuentro estará dirigido por Facundo Vizgarra Campos que estará respaldado por Facundo Volo y Sergio Martínez.

No será un partido más en Palpalá sino la prueba de fuego antes su público que espera mostrar una mejor versión de lo que se vio en Monterrico antes los "sureños" donde con mucha actitud se impuso 1 a 0 con el gol de cabeza de Yamil Romero.

Pero previamente y por la misma Zona 2 de la Región Norte, a las 17.15 en el estadio "Plinio Zabala" de Perico se verán las caras Deportivo Pampa Blanca ante Monterrico Sur donde arbitrará Alexis Balderrama en compañía de Facundo Almazán y Cristian Córdoba. El "depor" viene de conseguir un punto de visitante en El Carmen ante Rivadavia donde terminaron empatando 1 a 1 y eso lo motiva a buscar esta tarde un triunfo para acomodarse en la tabla de posiciones.