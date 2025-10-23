°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Hoy San Pedro vs Mitre

El "millonario" buscará ganar ante el "ciclón" desde las 21.

Jueves, 23 de octubre de 2025 00:00

Mucha paridad se vio en el inicio de los duelos de la Zona 3 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025 con dos empates. Y esta noche a las 21 se puede cambiar la historia en el estadio "Visera de Cemento" entre Atlético San Pedro y Mitre de Calilegua que buscarán una victoria que lo pueda hacer potenciar anímica y futbolísticamente para lo que resta de la competencia. Esta noche el cotejo tendrá la terna encabezada por Víctor Condo como juez principal y los líneas serán Carolina Velázquez y Sofía Ruiz Burgos, todos de la Liga Jujeña de Fútbol.

En el estreno los calileguenses de local empataron 2 a 2 con Defensores de Yuto en un duelo vibrante donde ambos lucharon hasta el final pero se terminaron repartiendo los puntos. Y el "millonario" fue visitante ante Deportivo Parapetí, de gran partido en la "Visera de Cemento", y sobre el final logró igualar las acciones, 1 a 1, para salvar lo que pudo ser derrota.

Por ello todo será diferente en esta jornada donde cada técnico ya pudo tener un panorama más amplio de sus rivales y durante la semana preparó una estrategia para comenzar a ganar.

 

