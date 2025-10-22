°
22 de Octubre, Jujuy, Argentina
Deportes

Talleres y Maimará abrirán la fecha 2

Mañana a las 17 en el "Plinio Zabala" jugarán por la Zona 1, ambos ganaron en el debut del torneo.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 00:00

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación del Torneo Regional Amateur 2025/2026 que esta semana hará disputará la 2º fecha, adelantando los encuentros debido a las Elecciones Nacionales del domingo. En limpio mañana en el "Plinio Zabala" a las 17 se medirán Atlético Talleres vs Unión Deportiva Maimará. El árbitro será Rolando Serapio secundado por Ángel Ajalla y Marcelo Salazar.

Mientras que el viernes jugarán a las 16 Racing en La Quiaca vs Deportivo Luján con el control de Jesús Lambertín y las asistencias de Fernando Rearte y Cristian Torres. A las 16.45 lo harán Defensores de Yuto en el Complejo Municipal vs Parapetí. Allí el juez será Sergio López con el respaldo de Julio Ibáñez y Antonia Arias. Después a las 17.15 se verán las caras Deportivo Pampa Blanca en su casa vs Monterrico Sur donde arbitrará Alexis Balderrama en compañía de Facundo Almazán y Cristian Córdoba.

Y a las 21 habrá dos cotejos, en el "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla vs Sportivo Rivadavia estará dirigido por Facundo Vizgarra Campos que estará respaldado por Facundo Volo y Sergio Martínez. El otro será en el estadio "Visera de Cemento" entre Atlético San Pedro vs Mitre de Calilegua con la terna encabezada por Víctor Condo y los líneas serán Carolina Velázquez y Sofía Ruiz Burgos.

Los resultados de la fecha 1 por la Zona 1 fueron: Unión Deportiva Maimará logró un importante triunfo por 2 a 1 ante Racing de Ojo de Agua. Por su parte, Talleres se impuso justificadamente por 3 a 1 frente a Deportivo Luján. En la Zona 2, Altos Hornos Zapla consiguió una victoria trabajada por 1 a 0 sobre Monterrico Sur. Luego Rivadavia de El Carmen empató 1 a 1 con Pampa Blanca.

Y por la Zona 3, en Calilegua, Mitre y Defensores de Yuto empataron 2 a 2 en un duelo vibrante. Y Deportivo Parapetí con Atlético San Pedro no se sacaron diferencias y terminaron 1 a 1.

 

