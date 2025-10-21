Unión Maimará y un triunfo que es histórico

Tantos años esperando este momento y lo pudo comenzar con el pie derecho en el en la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Es que en el debut del Club Unión Deportiva Maimará, en su propia cancha, tuvo de todo pero lo más importante es que el dueño de casa dio vuelta un resultado, empezó perdiendo 1 a 0 hasta el cierre del primer tiempo y luego logró revertirlo.

La próxima parada será en Perico, el jueves Unión Deportiva Maimará visitará a Talleres por la fecha 2 de la Zona 1 del Regional.

Cuando promediaba la mitad del segundo tiempo, se abrió el marcador para Unión desde el pie derecho de Rodrigo Oroz (15), dándole la igualdad transitoria. Y el segundo gol, llegó desde un tiro libre a metros del arco rival, en donde Claudio Rivero contabilizó el segundo tanto para Unión Deportiva Maimará en su primera participación en el certamen afista.

En Maimará se vivió una jornada a puro fútbol y con una gran concurrencia de la hinchada local, apoyando al equipo representante de la Liga Quebradeña de Fútbol. Con astucia supo dar vuelta el resultado que en principio parecía difícil, complicado, por la postura, juego y jerarquía que por momentos demostró Racing, pero en el fútbol no hay lógicas. Ahora ya se piensa en el próximo partido a jugarse en Perico frente a Talleres que el viernes le ganó 3 a 1 a Deportivo Luján en el estadio "La Tablada".