Fernández, campeón en 110 metros con vallas

Santiago Fernández se quedó con los 110 metros con vallas y se colgó la medalla de oro en atletismo cerrando una histórica jornada en la final nacional de los Juegos Evita que se están desarrollando en Mar del Plata. "Se hizo un esfuerzo grande para llegar al ciento por ciento y logramos el objetivo", apuntó.

El atleta de Ledesma, resaltó que "fue un año grande de trabajo, de muchos sacrificios, de entrenar en dos, tres turnos, de dejar muchas cosas de lado para poder estar aquí", precisó ante El Tribuno de Jujuy agregando "logramos un tiempo muy bueno".

Fernández ganó la serie y luego la final, sacándole una importante diferencia a su más inmediato perseguidor metiendo un muy buen tiempo "tengo una capacidad física que soy alto, quizás hago la diferencia ahí, pero siempre trabajamos para dar el máximo esfuerzo", puntualizó.

En cuanto al secreto, reconoció que "no hay una receta más que el trabajo, el entrenar a conciencia, si el profe te pide cinco vueltas, vos tenes que ajustar y dar seis, siempre un poco más, todos podemos cumplir con nuestros objetivos si nos enfocamos y trabajamos para ello", subrayó.

Por su parte Horacio Lezano, entrenador de Santiago Fernández recordó que "no es casualidad, tuvimos días en los cuales estuvo enfermo y de igual manera llegaba a entrenar es muy responsable, sabe lo que quiere y eso hace que el trabajo se facilite".

Para el técnico de Atlético Ledesma "es un ejemplo para todos los jóvenes, pueden lograr resultados, fue todo sacrifico de entrenamiento en el frío, el calor, es un logro enorme de él y todo el grupo que nos acompañó a Mar del Plata".

En tanto, en la final nacional que se está desarrollando en Mar del Plata, los jujeños cosecharon 16 medallas de las cuales 9 son de oro, 5 de plata y 2 de bronce. En natación, como era de esperarse, los jujeños se subieron al podio en las diferentes pruebas que tuvieron en las instalaciones del natatorio Alberto Zorrilla, Amaya Simón se quedó con la medalla de oro en los 25 mariposa categoría S6, 50 pecho y 50 espalda, mientras que fue plata en los 50 metros crol. Rodrigo Aban en 25 metros ganó el oro en mariposa categoría S21 y fue plata en los 25 espalda, mientras que por la tarde quedó tercero en 50 metros crol, tiempo que Ignacio Quispe se colgó la presea de bronce en 25 metros espalda categoría S16 y quedó tercero en 50 metros crol.

El otro oro llegó en atletismo adaptado, en lanzamiento de bala, Pablo González se quedó con el primer puesto en categoría ciegos B1 con una marca de 7.13 metros, por la tarde, sumó otro oro luego de ganar 100 metros llanos guiado por Kevin Carrizo, sin dudas gran trabajo de Alejandro Pérez y Belén Villalta.

El otro oro llegó con Lautaro Cáceres en categoría 44 tras ganar los 200 metros y Luján Vilca se colgó el oro en salto en largo.