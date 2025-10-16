Jujuy sede de la Copa de Fútbol para Ciegos

Jujuy será sede de la primera fecha de la Copa de Plata de Fútbol Sala para Ciegos. En Culturarte ayer se realizó mediante una conferencia de prensa la presentación oficial de la competencia del Torneo Interzonal NOA NEA que se desarrollará desde el sábado 18 del corriente mes en el Polideportivo del Colegio Santa Teresita, a partir de las 9.

Jujuy con Los Linces será sede de la 1º fecha recibiendo a las delegaciones de Formosa, Corrientes, Santiago y Salta.

En esta edición, Jujuy será sede recibiendo a las delegaciones de Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Salta, junto al equipo local Los Linces, quienes representarán a nuestra provincia en esta jornada deportiva. Durante el encuentro se brindaron detalles sobre el cronograma de partidos y el trabajo que vienen realizando las distintas delegaciones para fortalecer la disciplina y el crecimiento del fútbol adaptado en el Norte argentino.

Desde la dirección de gestión de la Gobernación a cargo de Gustavo Carrasco se acompaña y celebra estas iniciativas que promueven el deporte adaptado, la igualdad e integración.

Facundo Mota, referente de Los Linces, ante diario El Tribuno de Jujuy declaró que "el sábado es la 1º fecha de la Copa de Plata de Fútbol Sala para Ciegos que fiscaliza la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. En esta instancia somos 5 equipos, Luceros Formoseños, Fotos del alma de Corrientes, Municipalidad de la Banda de Santiago del Estero, Los Yaguareté de Salta y Los Lince de Jujuy. Somos los clasificados de la Región NOA Y NEA. Jugamos todos contra todos y el 15 de noviembre se juega la 2º fecha en Salta. De ahí clasifican los dos primeros para las finales nacionales para la Copa de Plata en el Cenard (Buenos Aires) más los de la Zona Centro Sur", detalló.