Se fue un correntino que amaba a Zapla

Palpaleño por adopción y elección. El fútbol jujeño está de luto, es que con 66 años se nos fue Ángel Cerdán, aquel aguerrido defensor correntino que llegó a Jujuy en los '80 proveniente de Lanús para vestir las camisetas de Altos Hornos Zapla y también Gimnasia en aquellos viejos Torneo Nacionales de AFA. Pero el "merengue" terminó siendo su segunda casa, es más en Palpalá además de concretar su emprendimiento laboral, conformó su familia con Mónica y fruto de esa relación nacieron Federico y Marcio. Sin dudas, una gloria del "merengue" que la luchó hasta el último minuto como lo hizo siento jugador y técnico.

Cerdán en el fútbol jujeño fue sinónimo de entrega y actitud jugando, y dirigiendo sus equipos desde Liga Jujeña hasta Federal A

No se escuchará más esa voz gruesa y con cara que parecía estar enojado, pero no. Las innumerables entrevistas que tuve el honor de hacerle en su domicilio, en el barrio Belgrano o en el mismo Club Zapla, siempre estuvo predispuesto en los buenos y malos resultados mostró seriedad ante todo y también tenía sus toques de humor. Lo que si, no podía disimular era el amor por el "merengue" y lo demostraba con hechos que los mismo jugadores, dirigentes e hinchas pudieron vivirlos. El sentido de pertenencia en Zapla, lo confirmó tras una lesión en una pretemporada en Bolivia con Gimnasia donde la rodilla dijo basta. Y entonces se calzó el buzo de DT, en los '90 un época dura porque Zapla pasa a ser del estado, sin sueldo fijo y por el club que lo adoptó, lo llevó dirigir y ayudar en todo lo que se necesitaba. Pocos saben que aportaba hasta con las pelotas oficiales que en Argentinos y Federal A eran complicado comprarlas después del 2010, además de materiales de entrenamientos, frutas, asados y muchas otras cosas más que ni los suyos sabía porque la humildad y su sentimiento, podían más. Tal es así que la foto que ilustra estas líneas, fue hace una década atrás cuando posaba con su carnet y una copia del estatuto del "merengue" cuando Ángel deseaba votar en las elecciones y hasta soñaba con ser presidente del club, pero "casualmente" no salía en el padrón de socios.

Sin embargo dejó su legado en varios clubes que dirigió como Lavalle, Cuyaya, Atlético Palpalá y otros más. Tantos festejos de triunfos en cancha con generaciones de compañeros y jugadores. Más aún el cariño de varios hinchas de Zapla que se transformaron en amigos. Hoy el "Negro" seguirá brindando indicaciones y alentando al "merengue" desde alguna nube junto a Don Esteban Gurrieri, Marcelo Guaymás, Manuel Alliers, "Tato" Miranda, Rosa Cisneros y la "Martita" para retornar al Federal A.