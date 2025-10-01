Un miércoles con medallas de oro

Hoy por la mañana llegaron los oros en natación y atletismo adaptado, los 110 metros con vallas en atletismo convencional.



En natación, como era de esperarse, los jujeños se subieron al podio en las diferentes pruebas que tuvieron en las instalaciones del natatorio Alberto Zorrilla, Amaya Simón se quedó con la medalla de oro en los 25 mariposa categoría S6. Rodrigo Aban hizo doblete, ya que en 25 metros ganó el oro en mariposa categoría S21 y fue plata en los 25 espalda, mientras que Ignacio Quispe se colgó la presea de bronce en 25 metros espalda categoría S16.

SANTIAGO FERNANDEZ/ ORO EN LOS 110 METROS CON VALLAS



El otro oro llegó en atletismo adaptado, en lanzamiento de bala, Pablo González se quedó con el primer puesto en categoría ciegos B1 con una marca de 7.13 metros sumando así la primera de varias medallas que espera cosechar en esta que será su última edición.

EN LO MAS ALTO DEL PODIO/ PABLO GONZALEZ



En cuanto al deporte convencional, en atletismo, el ledesmense Santiago Fernández fue campeón al quedarse con los 110 metros con vallas dando la sorpresa de la jornada para todos.