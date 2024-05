El "merengue" con total justicia venció a Talleres en Palpalá

Bailaron al compás del "merengue". En un duelo "picante" con goles, expulsados y buen marco de público de ambas parcialidades, Altos Hornos Zapla ayer de manera justificada venció 3 a 1 a Atlético Talleres en el estadio "Emilio Fabrizzi" por la 5º fecha interzonal del Torneo Apertura "Livio Monteserín" de la Liga Jujeña de Fútbol. Se hizo esperar el clásico por el parate del pasado fin de semana, pero se vieron los caras los equipos de Martín Martos y Horacio Zingariello, dos apuestas diferentes, donde el salteño se terminó quedando con el festejo en Palpalá en una victoria que pudo ser más holgada donde resaltaron jugadores como Villa, Vargas, Durán y el reinvento de Estopiñán que estuvo con todas las luces nuevamente.

Fue el primero de tres enfrentamientos en pocos días, ya que aún deben medirse los primeros días de junio en la ida por los cuartos de final de la Copa Jujuy y la revancha 7 días después en Palpalá donde el que gana sigue en competencia y el otro queda eliminado.

La primera mitad fue más pareja con 11 integrantes cada equipo. Es más el "expreso" fue el que comenzó sorprendiendo con un derechazo de Romero que se fue cerca del segundo palo de Tonini. Después del cuarto de hora el "merengue" recién profundizó sus ataques y en la más clara Villa desbordó por izquierda y se la sacaron justo. Sobre los 31' Estopiñán giró en mitad de cancha y empezó a encarar hasta asistir a Durán que como un rayo ingresó para definir y poner el 1 a 0 parcial de Zapla.

Luego el dueño de casa hizo una "siesta" porque antes del empate Romero metió un frentazo que pegó en el poste y después hubo off side, pero a los 36' una mala salida de Torres derivó en una infracción cerca del área y "Tata" Vera la colgó del ángulo en un tiro libre para que Talleres igualara el partido. Antes del cierre Marcial lo tuvo con un zurdazo rasante que Guaymás por poco no llegó a empujar y así se iban al descanso. Sin embargo, algunos se ensañaron para reclamarle al árbitro Terán que no dudó y en un cruce verbal se fueron expulsados Guaymás en Zapla y Vera en Talleres, dejando con 10 hombres para las segunda mitad.

La parte complementaria tuvo al "merengue" mejor parado en el campo con el ingreso de Santillán, se lesionó Barro, pero al "expreso" le costó más porque sin Lozano y con Justiniano se le hizo complicado generar juego o tener la pelota. Entonces los palpaleños aprovecharon eso y con Villa en un remate y Estopiñan pisando el área anunciaron sus intenciones de querer ganarlo. Más aún cuando entró Soruco que rompió líneas y fue una pesadilla para la zaga visitante. Así fue a los 18' Soruco sacó un remate y en un nuevo rebote de Sequeira esta vez entre el tumulto encontró a Villa que empujó para volver a pasar al frente el "merengue" en el marcador.

El ex Juventud Antoniana, pifió un centro en el área de Durán que hubiese sido su segundo grito, pero no. El "expreso" sin claridad sólo atinó con un disparo débil de Méndez. Y en la contra Estopiñán puso el 3 a 1 final tras pase de Durán. Pudo ser más amplio el triunfo, pero Estopiñán ni Durán estuvieron finos en la agonía.

Muy buen comportamiento

El estadio "Emilio Fabrizzi" ayer por la tarde mostró un lindo marco de público en el clásico entre Altos Hornos Zapla y Atlético Talleres donde se pudo observar el folclore del fútbol con cánticos y emociones a flor de pie a medidas que transcurría el encuentro que quedó en manos de los palpaleños.

Luego de varias reuniones de la Comisión Directiva local con la Unidad Regional 8 se dejó ingresar a los hinchas "neutrales" de Perico, sin banderas, en la tribuna que da a las espaldas del arroyo Las Martas donde cerca de 500 personas llegaron a la ciudad siderúrgica para alentar a los dirigidos por Horacio Zingariello. Para ser un partido del certamen liguista dejó gratas sensaciones por el presente y rivalidad de cada club en su historial. Sabiendo que los hinchas del "merengue" mostraron un fuerte apoyo distribuidos en tres gradas del reducto que se fueron con la sonrisa grande tras los 90 minutos disputados.

En la primera parte sólo hubo un llamado de atención del árbitro Víctor Terán al entrenador de Zapla, Martín Martos, por los cantos xenófobos de los hinchas locales contra de sus rivales. De ahí más se vivió una fiesta en las tribunas donde el nerviosismo y la adrenalina fue jugando su papel a medida que el encuentro llegaba a su fin. De todas formas en las próximas semanas se volverán a ver las caras Zapla y Talleres, ya que deben medirse en el mes de junio ida y vuelta por los cuartos de final de la Copa Jujuy.

Las chicas también

En el duelo preliminar al triunfo del “merengue” en varones, también se jugó el clásico pero en la rama femenina donde las chicas de Zapla se impusieron por 4 a 2 a Talleres en el estadio “Emilio Fabrizzi”. Sobre el final fue un ráfaga de goles.