16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Gendarmería Nacional

Secuestran casi seis mil cartones de cigarrillos

El valúo del contrabando llega a los 130 millones de pesos, seis personas quedaron supeditadas a la causa.

Sabado, 16 de agosto de 2025 02:34
DECOMISO | DE LOS 5.798 CARTONES DE CIGARRILLOS.

Efectivos de Gendarmería secuestraron casi seis mil cartones de cigarrillos que ingresaron de forma ilegal al país en dos procedimientos y por el hecho, seis personas quedaron supeditadas a la causa por el delito de contrabando, valuado en casi 130 millones de pesos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, en el primer operativo, funcionarios de la Sección "Libertador General San Martín" dependiente del Escuadrón 60 "San Pedro" detectaron que en el interior de dos vehículos utilitarios marca Renault, modelo Kangoo, cuatro ciudadanos intentaban ocultar el transporte de 2.798 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

Por otro lado, efectivos de la misma subunidad, detuvieron la marcha de un camión térmico marca Mercedes-Benz, que al ser inspeccionado, detectaron que los precintos de seguridad no coincidían con los consignados en la documentación presentada.

Por tal motivo, se dio intervención a la Unidad Fiscalía Federal de la provincia de Jujuy, quien orientó las autorizaciones correspondientes para proceder a la apertura del rodado y realizar una requisa minuciosa.

Como resultado de la inspección, se constató que en el interior del furgón térmico se transportaban 3.000 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

La misma fuente consultada por nuestro diario, permitió saber que el contrabando secuestrado por los efectivos de la fuerza nacional, está valuado en casi 130 millones de pesos y el número puede ascender considerablemente, si este producto llega a la ciudad de Buenos Aires.

Las marcas de cigarrillos incautados son Hills y Rodeo y de la investigación se desprendió que el contrabando de estos productos inicia en la triple frontera de Argentina, Bolivia y Paraguay, donde se distribuye a diario por pasos no habilitados, hasta llegar a nuestro país.

Como resultado de ambos procedimientos, seis ciudadanos quedaron imputados por el presunto delito de encubrimiento de contrabando, y se procedió al secuestro de la mercadería, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

 

