Lo buscaban por un robo, fue reconocido y esposado

Un joven de 26 años que protagoniza disturbios en la vía pública, fue detenido en el microcentro jujeño y tras identificarlo, se dieron que tenía un pedido de captura vigente.

Un joven de 26 años que protagoniza disturbios en la vía pública, fue detenido en el microcentro jujeño y tras identificarlo, se dieron que tenía un pedido de captura vigente.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito intervino en la captura de un joven de 26 años con antecedentes policiales, que tenía una orden de comparendo por delitos de resistencia y atentado a la autoridad.

La intervención se registró la noche del jueves pasado, en la intersección de calle Lavalle y Belgrano, cuando el personal policial observó a dos sujetos en una motocicleta merodeando la zona con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

El seguimiento de los sospechosos culminó en una estación de servicio de avenida Senador Pérez, donde se interceptó la motocicleta y se procedió a la identificación de ambos.

Uno de los hombres coincidía con las características de un sujeto involucrado en un robo ocurrido meses atrás en la modalidad de "motochorro".

Finalmente, se confirmó que tenía una orden de comparendo emitida por la Brigada de Investigaciones División Robo y Hurto. Por lo que fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El acompañante pudo retirarse, ya que no tenía cuentas con la Justicia.