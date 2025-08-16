¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Día del Niño
Onda Estudiantil 2025
El Tribuno por los barrios
Diócesis de Jujuy
CASA DEL HORROR
Siniestro Vial
Matías Jurado
Gendarmería Nacional
San Pedro de Jujuy
microcentro jujeño
San Pedro de Jujuy

Tenía pedido de captura y fue detenido tras procedimiento

Junto a un cómplice intentó darse a la fuga ante la presencia policial.

Sabado, 16 de agosto de 2025 02:36
APREHENSIÓN | MOMENTO EN QUE EL PROTAGONISTA ERA TRASLADADO.

El Cuerpo de Infantería UR 2 de la ciudad de San Pedro de jujuy aprehendió a un hombre de 52 años que tenía un pedido de captura vigente.

El Cuerpo de Infantería UR 2 de la ciudad de San Pedro de jujuy aprehendió a un hombre de 52 años que tenía un pedido de captura vigente.

El hecho tuvo lugar durante la mañana del jueves , cuando el personal policial realizaba un recorrido preventivo por el barrio Bajo Moralito, en la zona del canal.

Los agentes observaron a tres individuos conocidos por sus antecedentes delictivos. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir, lo que derivó en la aprehensión de dos de ellos y la confirmación posterior de la orden de arresto que pesaba sobre uno de los aprehendidos.

Durante el palpado de seguridad, se encontró entre las pertenencias de uno de los hombres un arma blanca. Finalmente, el sujeto con orden de captura quedó alojado en la Seccional 52º, mientras que el otro acompañante tras consultar los antecedentes en la sede policial, fue liberado.

 

San Pedro de Jujuy

