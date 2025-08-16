Tenía pedido de captura y fue detenido tras procedimiento

El Cuerpo de Infantería UR 2 de la ciudad de San Pedro de jujuy aprehendió a un hombre de 52 años que tenía un pedido de captura vigente.

El hecho tuvo lugar durante la mañana del jueves , cuando el personal policial realizaba un recorrido preventivo por el barrio Bajo Moralito, en la zona del canal.

Los agentes observaron a tres individuos conocidos por sus antecedentes delictivos. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron huir, lo que derivó en la aprehensión de dos de ellos y la confirmación posterior de la orden de arresto que pesaba sobre uno de los aprehendidos.

Durante el palpado de seguridad, se encontró entre las pertenencias de uno de los hombres un arma blanca. Finalmente, el sujeto con orden de captura quedó alojado en la Seccional 52º, mientras que el otro acompañante tras consultar los antecedentes en la sede policial, fue liberado.