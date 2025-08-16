¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día del Niño
Onda Estudiantil 2025
El Tribuno por los barrios
Diócesis de Jujuy
CASA DEL HORROR
Siniestro Vial
Matías Jurado
Gendarmería Nacional
San Pedro de Jujuy
microcentro jujeño
Día del Niño
Onda Estudiantil 2025
El Tribuno por los barrios
Diócesis de Jujuy
CASA DEL HORROR
Siniestro Vial
Matías Jurado
Gendarmería Nacional
San Pedro de Jujuy
microcentro jujeño

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Siniestro vial

Motociclista resultó herido tras el choque de un auto

Más allá de la violencia del impacto, el conductor de la moto tuvo lesiones leves luego de ser lanzado contra el parabrisas.

Sabado, 16 de agosto de 2025 02:29
VEHÍCULOS | LUEGO DEL VIOLENTO CHOQUE EN LA RUTA NACIONAL N° 9.

Un motociclista salvó su vida de milagro luego de haber sido embestido de atrás por un automóvil, mientras circulaban por la ruta nacional N° 9, a la altura de la Terminal de ómnibus de la capital jujeña. El hombre fue trasladado al hospital "Pablo Soria", en donde permanece internado.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un motociclista salvó su vida de milagro luego de haber sido embestido de atrás por un automóvil, mientras circulaban por la ruta nacional N° 9, a la altura de la Terminal de ómnibus de la capital jujeña. El hombre fue trasladado al hospital "Pablo Soria", en donde permanece internado.

El incidente vial sucedió ayer por la madrugada, cuando un auto marca Peugeot circulaba por la ruta 9 en sentido sur-norte con rumbo al centro de la ciudad capital.

En ese contexto, alrededor de las 6 por causas que se investigan el automovilista chocó el sector trasero de una motocicleta en la que viajaba un hombre en el mismo carril.

A raíz del violento impacto, el conductor del vehículo de menor porte salió despedido, impactó contra el parabrisas del auto y cayó sobre la cinta asfáltica.

Por esa razón, minutos más tarde arribó al escenario del hecho el personal médico del Same, quienes le realizaron las primeras curaciones al herido, que más allá de la violencia del siniestro mantuvo sus signos vitales y fue trasladado al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

Mientras, el conductor del automóvil resultó ileso y Seguridad Vial le realizó la prueba de alcoholemia, que dio negativa. También se señalizó el lugar y se reordenó el tránsito para evitar un incidente de similares características.

Debido al hecho, también se constituyó el personal policial de la Seccional 62° del barrio Sargento Cabral, con jurisdicción en la zona, para llevar adelante las actuaciones complementarias. Además, los peritos del Departamento de Criminalística realizaron las tareas de rigor para conocer las causales del siniestro.

Con respecto a lo que podría haber ocurrido en la madrugada de ayer, los indicios iniciales señalan que el conductor del auto no habría visto la presencia de la moto que circulaba adelante, por lo cual la impactó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD