Se realizan los actos y el desfile por el Día de San Cayetano en Palpalá

El evento contó con la participación de la banda de música, fuerzas federales, efectivos de la Policía, el juez de paz, funcionarios públicos, autoridades políticas y vecinos de la ciudad que se acercaron para compartir la celebración en honor al santo patrono del pan y el trabajo.

El evento contó con la participación de la banda de música, fuerzas federales, efectivos de la Policía, el juez de paz, funcionarios públicos, autoridades políticas y vecinos de la ciudad que se acercaron para compartir la celebración en honor al santo patrono del pan y el trabajo.

Rivarola agradeció la presencia de todos los que acompañaron la jornada, especialmente a la banda de música, a las fuerzas federales, funcionarios municipales y al público en general.

“Decirles a todos que levantemos la fe, que acompañemos a nuestro santo patrono y recemos por la ciudad de Palpalá, por el pan y el trabajo que hacen falta en esta crisis que atraviesa la Argentina”, expresó el jefe comunal.

Además, hizo un llamado a la unidad y al compromiso ciudadano, “Que tengamos un corazón solidario, un poco de responsabilidad para cuidar nuestra ciudad. Trabajando juntos, sé que podemos sacar a Palpalá adelante”, expresó.

Durante la ceremonia, también agradeció la presencia del padre Blas, quien ofreció palabras de fe y destacó el acompañamiento de los veteranos de Malvinas, presentes en la jornada.

Las celebraciones patronales en Palpalá continuarán durante el día con actividades religiosas y culturales en honor a San Cayetano.