Artemis II está a tres días de llegar a la Luna

La misión Artemis II, impulsada por la NASA hacia la Luna después de más de 50 años, ya está a mitad de camino de acuerdo a confirmaciones de la agencia estadounidense. Luego de que se conocieran las primeras imágenes del viaje, el organismo espacial detalló que "una vez en destino, los astronautas realizarán un sobrevuelo lunar y recogerán datos científicos sobre la superficie".

La NASA informó que la nave Orion fue captada a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros del satélite, donde se espera que arribe a la cara oculta el próximo lunes.

En las últimas horas, y en medio del histórico evento que representa la misión de Artemis II, la NASA publicó las primeras imágenes tomadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orión durante su viaje a la Luna.

El vuelo, de unos 10 días de duración, cuenta con cuatro tripulantes, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, todos ellos con una amplia experiencia en viajes espaciales, transitará la mayor distancia jamás recorrida desde el tercer planeta del sistema solar: 406.773 kilómetros. El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna en los próximos años, como paso previo para futuras misiones a Marte.