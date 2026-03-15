La Sole reivindicó al folklore después del Ponchopalooza

Con su poncho en alto, igual que en aquel recordado Cosquín 96 que la lanzó al estrellato, La Sole volvió a marcar historia en la música argentina: llevó al folklore por primera vez al Lollapalooza. Miles de personas con looks en clave de estrellas pop, cantaron y agitaron con chacareras y chamamés ante la energía arrasadora que le valió a la artista el apodo de "El Huracán de Arequito".

Soledad Pastorutti señaló la importancia de tener presente al género musical tradicional de Argentina, en relación a la identidad popular. "Siento que el folklore es parte de la tradición y la tradición somos nosotros", comenzó la intérprete de hits como Tren del Cielo y El Bahiano.

Con la certeza que siempre caracteriza sus reflexiones, La Sole indicó que el folklore "es la vida misma" y recalcó: "Nosotros en Argentina tenemos un sello muy fuerte, características muy marcadas: la amistad, el fútbol; comos gente muy efusiva". Amante y defensora de sus raíces -vive en su pequeño pueblo natal a pesar de ser un ícono de trascendencia internacional-, para Soledad es importante generar identidad: "El sello argentino siempre hace la diferencia en el mundo".

Ponchopalooza: una oda al folklore en la fiesta más anglo del país

La Sole irrumpió en el escenario alternativo del Lollapalooza 2026 en la tarde del sábado 14 de marzo. Con un outfit que fusionó elementos autóctonos con modernidad, una puesta de nivel con bailarines, pantallas y explosiones y su carisma de siempre, Pastorutti conquistó a una multitud que conectó con las raíces argentinas. El momento más épico se vivió en la icónica introducción de A Don Ata: Soledad puso a revolear ponchos, buzos y remeras a las miles de personas que tenía enfrente y se generó una comunión argentina única. Una vez más, la arequitense demostró por qué es un ícono nacional, parte de la identidad de la sociedad argentina contemporánea.