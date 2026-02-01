Luciano Castro habría mandado a colocar un pasacalle para Griselda Siciliani

Luciano Castro no quiere dar por terminada su relación con Griselda Siciliani y mandó colocar un pasacalles en la puerta de la casa de la actriz en un intento por reconquistarla. Quiere intentar recuperarla de una manera muy llamativa.

En las últimas horas el periodista Pepe Ochoa se acercó al domicilio de Siciliani para confirmar la información y se encontró con el mensaje a la vista de todos.

“Me llegó un dato hermoso: Luciano Castro está desesperado por volver con Griselda Siciliani y le mandó a poner un pasacalles en la puerta de su casa”, relató la “suricata” de LAM antes de dirigirse al lugar.

Minutos más tarde, ya en el sitio, Ochoa confirmó la primicia y leyó el texto que llamó la atención de los vecinos y transeúntes: “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”.