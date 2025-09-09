Wanda Nara contó cómo fue el momento exacto en el que descubrió que Icardi la engañó con la China Suárez

Wanda Nara revolvió el pasado y en una entrevista con Grego Roselló recordó cómo fue el día en el que descubrió que Mauro Icardi le había sido infiel con la China Suárez. Todo se desencadenó a raíz de una sospechosa actitud de él, que de un momento a otro cambió su personalidad por completo.

“Fue en un momento en el que él estaba raro”, deslizó, y detalló qué fue lo que hizo ante el descuido de su marido: “Entonces listo, empecé a ir al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, flaca, toda marcada y no sé qué“.

Su transformación física llamó la atención del entonces deportista del PSG, que le pidió el celular para revisárselo para saber si se estaba frecuentando con otro hombre. Y ella no se quedó atrás.

Al ingresar al teléfono de Mauro encontró lo peor, ya que todo parecía estar a la vista. La cita entre la China e Icardi se había concretado en un hotel de París, horas después de que ella despegara hacia Italia junto a su hermana Zaira para disfrutar de la Semana de la Moda, en Milán.