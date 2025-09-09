¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Imprescindibles, ¿o no?
Venezuela
Economía
Córdoba
Anses
Wanda Nara
Entre Rios
gobernador jujeño
Petróleo
Nepal
Tendencias

Wanda Nara contó cómo fue el momento exacto en el que descubrió que Icardi la engañó con la China Suárez

La empresaria sostuvo que hubo un gesto del jugador que detonó el escándalo.

Martes, 09 de septiembre de 2025 12:42

Wanda Nara revolvió el pasado y en una entrevista con Grego Roselló recordó cómo fue el día en el que descubrió que Mauro Icardi le había sido infiel con la China Suárez. Todo se desencadenó a raíz de una sospechosa actitud de él, que de un momento a otro cambió su personalidad por completo.

Wanda Nara revolvió el pasado y en una entrevista con Grego Roselló recordó cómo fue el día en el que descubrió que Mauro Icardi le había sido infiel con la China Suárez. Todo se desencadenó a raíz de una sospechosa actitud de él, que de un momento a otro cambió su personalidad por completo.

“Fue en un momento en el que él estaba raro”, deslizó, y detalló qué fue lo que hizo ante el descuido de su marido: “Entonces listo, empecé a ir al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, flaca, toda marcada y no sé qué“.

Su transformación física llamó la atención del entonces deportista del PSG, que le pidió el celular para revisárselo para saber si se estaba frecuentando con otro hombre. Y ella no se quedó atrás.

Al ingresar al teléfono de Mauro encontró lo peor, ya que todo parecía estar a la vista. La cita entre la China e Icardi se había concretado en un hotel de París, horas después de que ella despegara hacia Italia junto a su hermana Zaira para disfrutar de la Semana de la Moda, en Milán.

 

