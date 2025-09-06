El emotivo saludo de Charly García a Lionel Messi, tras el partido de la Selección: "Dios te bendiga"

El país se conmocionó por las fotos y videos que circulan por las redes sociales desde la noche del jueves del encuentro en el estadio de River entre el legendario Charly García y el astro del fútbol rosarino Lionel Messi . Además, el artista de 73 años aprovechó la ocasión y saludó al resto del plantel de la selección argentina , que esa noche goleó a Venezuela por 3 a 0.

El último partido de Messi como parte de la Albiceleste en nuestro país por la penúltima jornada de la clasificación al Mundial 2026 motivó la presencia del autor de Peperina en el estadio Monumental. García, quien por su salud no realiza muchas apariciones en eventos masivos, decidió alentar al capitán campeón del Mundial de Qatar y del bicampeonato de América desde una de las plateas preferenciales del estadio.

Las primeras imágenes que circularon durante esa noche en las redes del músico viendo jugar al conjunto de Lionel Scaloni provocaron una fuerte emoción en los fans. Y todavía faltaba lo mejor.

Una vez finalizado el encuentro entre Argentina-Venezuela, con una gran y emotiva ovacióna Messi, Charly García fue invitado a ingresar al vestuario de los jugadores para conocer al ídolo del fútbol y al gran plantel que lo acompañó en sus momentos de gloria. El tres veces ganador del Premio Gardel de Oro estuvo acompañado por un asistente, ya que se moviliza en silla de ruedas.

El encuentro fue a puertas cerradas y no trascendió qué palabras se dirigieron ambas estrellas argentinas. Lo que sí se conoció después, por suerte, fue la foto que se sacaron Messi y Charly García con el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y los medio campistas Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Asimismo, según se conoció momentos después por un video que se viralizó, el ex Sui Géneris y Serú Girán incluso lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca.

Cuando Messi se retiraba en auto junto a su esposa Antonela Roccuzzo, el músico le estrechó la mano al rosarino. Por su parte, el futbolista no dudó en parar el auto para responder al gesto y estrecharle su mano. "Que Dios te bendiga", le dijo el músico al "10".

Este viernes, en tanto, García subió dos nuevas imágenes con el capitán del seleccionado argentino con un "Gracias" en la descripción.