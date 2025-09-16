“Menos mal”: la polémica reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló sin filtros sobre el futuro de sus hijos en Turquía, junto a la China Suárez y su nueva pareja, Mauro Icardi, tras los rumores de que la actriz los habría inscripto en una institución educativa turca.

En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor reconoció que fue “muy difícil” adaptarse, pero que busca acoplarse a la “nueva realidad” por el bienestar de sus hijos, Amancio y Magnolia. También confesó que preferiría mantener ciertos aspectos de su vida en privado: "Me da como mucha (incomodidad) estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”.

Sobre el rumor de que sus hijos comenzarían las clases en Turquía, manifestó desconcierto: “Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé”.

“No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”, destacó.

En la misma línea, recordó su postura con respecto a sus hijos mayores con Pampita: “Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real”.

“Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”, reflexionó.

Al hablar de su ex pareja y su nuevo conflicto, Vicuña reconoció que nunca contrajo matrimonio con ella: “No me casé nunca en mi vida”. “Menos mal”, replicó a un movilero sin darse cuenta, para luego corregirse.