Dipec
acueducto dañado
Rubén Rivarola
Presupuesto 2026
Cristina Kirchner
Thiago Medina
Ciudad Cultural
Santa Fe
canasta de crianza
Cadena Nacional
Tendencias

El nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este lunes a las 18 horas sobre la internación del joven ex Gran Hermano

Lunes, 15 de septiembre de 2025 19:31
THIAGO MEDINA

El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, permanece ingresado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, con pronóstico reservado.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este lunes 15 de septiembre a las 18 horas actualizando la información sobre su salud.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, indicaron desde la institución.

“Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, agregaron, mientras el joven sigue luchando por su vida, acompañado de cerca por su expareja, Daniela Celis, como por sus hermanos, en especial por Camila Deniz, su hermano mayor, más conocida como Camilota, por su participación en Cuestión de peso.

