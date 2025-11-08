Bomberos sofocaron principio de incendio en el Cabildo

Personal de Bomberos sofocó un principio de incendio en el sector gastronómico del Cabildo Histórico de la ciudad capital. El incidente se produjo mientras se desarrollaba un evento cultural y de manera fortuita no hubo que lamentar personas lesionadas.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 19 en un sector del Cabildo Histórico, ubicado en el microcentro capitalino, mientras se desarrollaba un evento cultural denominado "Sabores del Mundo".

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un espeso humo negro que salía del sector gastronómico, por lo que una comisión conformada por personal del Cuerpo de Bomberos y efectivos policiales se constituyeron allí.

De manera inmediata el personal evacuó a las personas que permanecían en el sector y comenzó a sofocar el foco ígneo.

Mientras que integrantes de Seguridad Vial tuvieron que reordenar el transito vehicular, debido a que hubo un corte en la calle Sarmiento, entre Belgrano y Alvear.

La misma fuente relató a este matutino que el fuego habría comenzado en una de las cocinas del sector gastronómico y pese al esfuerzo de los trabajadores de sofocarlo, las llamas habrían alcanzado la campana y extendido por el cieloraso. El trabajo del personal de bomberos fue rápido y no permitió que siga propagándose.

Posteriormente, se constituyeron efectivos del Departamento de Criminalística que realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del incidente.

El episodio no pasó a mayores, pero generó preocupación en los asistentes que disfrutaban del evento cultural que inició al mediodía y tenía previsto un cierre a las 20, en una tarde-noche agradable.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 1°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.