El aeropuerto de Jujuy tuvo 44.606 pasajeros en octubre

El aeropuerto de Jujuy registró un movimiento de 44.606 pasajeros durante octubre último, que muestra un incremento del 9% respecto a septiembre de este año y del 13% en comparación con octubre de 2024.

El incremento del 9% respecto al mes anterior evidencia la consolidación de la temporada alta, que comienza a manifestarse con mayor movimiento tanto en vuelos de cabotaje como en las conexiones con Buenos Aires. Este crecimiento beneficia tanto al sector turístico como a la conectividad de los jujeños con el resto del país y otros destinos.

La terminal aérea se posiciona como una importante opción para los visitantes que eligen Jujuy, en especial cuando la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes y otros atractivos naturales mantienen alta demanda. Se destacó que el resultado de octubre representa un indicador positivo para el cierre de año, cuando hay alta actividad por las vacaciones de verano y el inicio de la temporada turística.