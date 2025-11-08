El Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de APS, continúa con los operativos de descacharrado, para la prevención del dengue, zika y chikungunya.

El próximo se realizará el martes venidero en la Zona Caps Cerro Las Rosas, el miércoles 12 en Zonas Caps 337 Viviendas y barrios Aeroclub y 8 de Marzo, en Alto Comedero, y el jueves 13 en Zona Caps Malvinas - Asentamiento 4 de Agosto.

El operativo provincial se puso en marcha en enero y se acrecentó con el inicio del período de lluvias, debiéndose destacar que en los procedimientos sanitarios trabajan en conjunto el personal de salud y de los distintos municipios, las organizaciones sociales, los centros vecinales y vecinos.

Dentro del operativo está delineado cubrir por manzanas o barrios a los efectos de llegar al vecino con todas las medidas preventivas y resguardar la salud como primer objetivo, sumando la ubicación de ovitrampas en cada domicilio y el correspondiente monitoreo.