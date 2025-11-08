°
8 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Gabriel Mallón
LIBERTADOR
Barrio Malvinas
Dirección General de Investigaciones
barrio coronel arias
Microcentro capitalino
La opinión
Legislatura de Jujuy
Ministerio de Educación
Turismo en Jujuy
Dengue en Jujuy

Operativos de descacharrado

Se harán en distintos barrios capitalinos en los próximos días.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 23:39

El Ministerio de Salud, por medio de la Dirección de APS, continúa con los operativos de descacharrado, para la prevención del dengue, zika y chikungunya.

El próximo se realizará el martes venidero en la Zona Caps Cerro Las Rosas, el miércoles 12 en Zonas Caps 337 Viviendas y barrios Aeroclub y 8 de Marzo, en Alto Comedero, y el jueves 13 en Zona Caps Malvinas - Asentamiento 4 de Agosto.

El operativo provincial se puso en marcha en enero y se acrecentó con el inicio del período de lluvias, debiéndose destacar que en los procedimientos sanitarios trabajan en conjunto el personal de salud y de los distintos municipios, las organizaciones sociales, los centros vecinales y vecinos.

Dentro del operativo está delineado cubrir por manzanas o barrios a los efectos de llegar al vecino con todas las medidas preventivas y resguardar la salud como primer objetivo, sumando la ubicación de ovitrampas en cada domicilio y el correspondiente monitoreo.

 

