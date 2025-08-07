¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Mirtha Legrand no quiere a Graciela Alfano en su programa: "Habló en contra de Susana"

La diva contó que no le gustó que hablara mal de su amiga.

Jueves, 07 de agosto de 2025 12:30

Mirtha Legrand habló con la prensa durante una salida por la noche porteña y contó que tomó partido en la pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano.

Mirtha Legrand habló con la prensa durante una salida por la noche porteña y contó que tomó partido en la pelea entre Susana Giménez y Graciela Alfano.

Todo comenzó con la disputa por el tapado de piel que usó María Julia Alsogaray para la tapa de la revista Noticias hace 35 años. Fue Susana Giménez la que llamó muy enojada a LAM y dijo de todo sobre Alfano, incluso la acusó de haber hecho brujería para matarla.

Alfano habló en varios programas y dijo que Susana le tiene envidia, pero también aseguró que ella la hizo bajar del programa de Verónica Lozano, por Telefe.

Mirtha Legrand es muy amiga de Susana Giménez y, por tal motivo, no invitará a Graciela Alfano a su programa. "Por ahora no, soy amiga de Susana y habló en contra de Susana", aseguró "La Chiqui".

