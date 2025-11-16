Bomberos sofocan incendio en una casa del Barrio Gorriti

Un incendio afectó esta tarde una casa de dos pisos ubicada en el Barrio Gorriti, en la esquina de las calles República de Siria y Lisandro de la Torre. El siniestro se desató alrededor de las 14 horas, alertando a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a los bomberos.

Según los datos preliminares, las llamas se habrían contenido en el interior de la vivienda, sin propagarse a otras propiedades cercanas. Tras la llegada de los operativos al lugar, se logró controlar y extinguir completamente el fuego.

Si bien al momento de la intervención inicial de los bomberos se reportó una propagación del fuego, esta fue finalmente contenida.

Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni heridos. Agentes policiales se encuentran realizando las pericias correspondientes para determinar el origen y las causas del incendio.

Noticia en desarrollo.