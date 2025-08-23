En medio del dolor Cris Morena celebró sus 69 años rodeada de afecto

Cris Morena celebra su cumpleaños número 69 en un contexto particularmente sensible tras la reciente pérdida de su nieta Mila Yankelevich, de tan solo 8 años, fallecida hace menos de un mes en un trágico accidente náutico en Miami.

A pesar del difícil momento personal, la reconocida productora y creadora de éxitos televisivos como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta recibió una ola de saludos y homenajes tanto de colegas como de sus seguidores. Las redes sociales se colmaron de mensajes de amor, admiración y gratitud hacia una figura que marcó generaciones con su obra.

Lali Espósito fue una de las primeras en saludarla públicamente a través de una historia en Instagram: “Hoy celebramos tu vida, tu fuerza y espíritu. Tu obra tan enorme. Tu existencia”, escribió la actriz y cantante, quien comenzó su carrera bajo el ala de Morena.

El perfil oficial de Erreway, la banda nacida del fenómeno Rebelde Way, compartió una publicación con imágenes del pasado y del presente, y un mensaje con tono espiritual. “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”.

Por su parte, Agustina Cherri compartió un collage donde se la ve junto a Cris en su infancia y en la actualidad, tomadas de la mano. “Ayer... Hoy... Y para siempre”, escribió, en una declaración que reafirma un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias.

En un cumpleaños atravesado por la tristeza, la comunidad artística respondió con cariño y reconocimiento a quien supo, durante décadas, transformar el dolor en arte y ofrecer mundos de fantasía a millones de espectadores.