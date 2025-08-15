Tuli Acosta habló sobre su separación de Lit Killah

Tuli Acosta habló a corazón abierto y confirmó su reciente separación de Lit Killah , tras tres años en pareja. La influencer fue invitada a “Se fue larga” (Luzu TV) y profundizó en los motivos que la llevaron a terminar su relación.

Tuli Acosta habló a corazón abierto y confirmó su reciente separación de Lit Killah, tras tres años en pareja. La influencer fue invitada a “Se fue larga” (Luzu TV) y profundizó en los motivos que la llevaron a terminar su relación.

A pesar de haber confirmado que decidieron tomar caminos separados, remarcó el cariño que aún siente por Mauro Monzón, su nombre real: "No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos, familia iba a ser siempre así para mí".

“El amor sigue estando, pero sentimos que mutó”, explicó.

De esta forma, la bailarina contó que su separación fue pacífica y de mutuo acuerdo, para preservar el cariño entre ambos: “Tuvimos que cambiar el título de la relación por el bien de los dos y por poner las cosas claras, porque siempre fuimos claros, y mantener la transparencia del uno con el otro”.

Los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron

Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.

Según manifestó la panelista, “él está muy dolido" porque Tuli "se mandó alguna” y él lo habría descubierto.

“Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó.

Tuli Acosta y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común, cuando ella aún estaba en una relación con el streamer Oky. En 2022 iniciaron una relación amorosa que fue descubierta por sus fanáticos a través de coincidencias en sus posteos y vestimenta.

Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.