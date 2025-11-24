Viudas Negras: confirmaron que habrá una segunda temporada

“Viudas Negras", la serie escrita, dirigida y protagonizada por Malena Pichot tendrá segunda temporada. La confirmación llegó este lunes con un video en tono de comedia en dónde Pichot le confirma a Pilar Gamboa --también figura de la primera temporada-- que habrá una segunda entrega de la historia que siguió las aventuras de Mica y Maru.

“Qué pasa, rarísima la citación, Chacarita es mucho más cerca Malena ¿Por qué Recoleta? ¿En qué estás?”, arranca diciendo Gamboa, que llega a las apuradas a una cita de urgencia en un bar porteño.

Pichot, por su parte, la recibe sentada, con su café servido en la mesa. “Tengo una gran noticia. Nos confirmaron la segunda temporada”, lanza con tono entusiasta, aunque es cortada en seco por su colega. “No, decí que no”, responde Gamboa.

La respuesta, que descoloca a la escritora, le hace cambiar rápidamente el gesto de su cara, que pasa de la complicidad a la preocupación. “¿Qué, qué pasa, no podés? Tenés teatro, los chicos? tuviste dos hijos, para qué?“, indaga Pichot.

Sin embargo, el motivo detrás de la negativa de Gamboa es otro: “Decí que no, las segundas temporadas nunca fueron buenas, no te la juegues”.

“Negra, confiá, esto no puede fallar”, cierra Malena su intervención, aunque, inmediatamente, su cara se transforma por razones que todavía no fueron develadas.

El argumento central de la primera temporada de Viudas Negras giró en torno al reencuentro entre Micaela y Maru (Malena Pichot y Pilar Gamboa respectivamente), dos amigas que en sus años de adolescencia estafaban hombres que buscaban una noche de intimidad con ellas.