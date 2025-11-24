El insólito elogio de Luck Ra que descolocó a Gimena Monteverde

El almuerzo del domingo dejó uno de los momentos más desopilantes de la mesa de Almorzando con Juana. Durante la comida, Luck Ra no pudo contenerse y lanzó un insólito elogio al plato preparado por Jimena Monteverde.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el episodio comenzó cuando el músico, algo tímido, pidió permiso para hacer un comentario: “¿Te puedo decir algo?”, preguntó. Monteverde, divertida, lo animó: “¡Ay, crítica! ¡Faltame el respeto! ¡Faltame el respeto, por favor!”

Lo que nadie imaginaba era la frase que iba a venir después. Con total espontaneidad, Luck Ra disparó "Ya lo dije una vez. Me cosería el culo para no cagar esta delicia. Está riquísimo.”

Entre risas y sorpresa general, el cantante intentó aclarar: “No sé si se entendía la metáfora.”

Jimena, entre divertida y descolocada, siguió el juego: “No, no… es que sea más explícito todavía. Un poco profundo. Pero qué linda metáfora. Me la voy a anotar…”vjQkRQ

El clima se distendió aún más cuando el Oficial Gordillo y el cantante bromearon con que la frase podría convertirse en el nombre de un futuro restaurante de pastas“Es el nombre. ‘Me voy a coser el culo. Me voy a coser en el culo’”, cerraron entre carcajadas.