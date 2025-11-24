Estados Unidos declaró organización terrorista al grupo narco venezolano Cartel de los Soles

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que este lunes incorporará al Cartel de los Soles a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión anunciada en Washington que apunta directamente a la cúpula del chavismo y que busca intensificar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro en medio de un escenario marcado por tensiones militares y económicas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que el Cartel de los Soles es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio.

La inclusión en la lista FTO —que agrupa a actores islamistas, separatistas, guerrillas y organizaciones criminales— prohíbe cualquier apoyo material y habilita nuevas herramientas para Washington.

La medida llega justo cuando EE.UU. desplegó en el Caribe su portaviones más grande, escoltado por buques de guerra y aviones caza en operaciones antidrogas. Maduro sostiene que esa presencia busca derrocarlo.

El politólogo Juan Manuel Trak advierte que la designación “le abre un ámbito de posibilidades, tanto militares como sancionatorias” a la administración Trump.

El clima de tensión se amplificó tras un ejercicio de bombardeo con aviones B-52 y después de que Washington informara 83 muertos en una veintena de ataques contra supuestas narcolanchas en la región. La autoridad aeronáutica estadounidense ya alertó a los vuelos civiles por el aumento de la actividad militar.