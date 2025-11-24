“Caótico”: el contundente análisis de Flavio Briatore sobre la actuación de Colapinto y Gasly

El análisis de Flavio Briatore tras el Gran Premio de Las Vegas expuso la frustración y el desencanto en el equipo Alpine, luego de que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaran fuera de la zona de puntos debido a un inicio de carrera accidentado que provocó daños en sus monoplazas. El asesor ejecutivo de la escudería calificó el arranque como “caótico” y remarcó que ninguno de los pilotos tuvo responsabilidad en los hechos que condicionaron su desempeño.

Briatore explicó que ambos autos sufrieron daños importantes en la parte trasera como consecuencia de los incidentes en la largada. “Hoy, nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna, y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos”, señaló el directivo, quien lamentó el impacto que esto tuvo en la estrategia y el resultado final de la carrera.

El asesor de Alpine fue enfático al referirse a las consecuencias técnicas de estos daños. Según Briatore, el golpe recibido por Gasly “arruinó por completo la competencia” del piloto francés, quien perdió mucha carga aerodinámica, un elemento clave para el rendimiento en un circuito urbano como el de Las Vegas. En el caso de Colapinto, el contacto sufrido también generó daños que, en palabras del propio Briatore, “nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos”.

La pérdida de carga aerodinámica y el bajo nivel de adherencia se reflejaron en el rendimiento de ambos pilotos. Gasly, que finalizó en la decimotercera posición, y Colapinto, que cruzó la meta en el decimoquinto lugar, no lograron recuperarse tras los incidentes iniciales. El equipo debió afrontar una carrera en la que el potencial del monoplaza quedó limitado desde los primeros metros.

Tras la competencia, el bonaerense expresó abiertamente su fastidio ante la prensa. El piloto argentino describió la experiencia como “una carrera frustrante”, y detalló: “Fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”.

No fue el único problema que sufrió el representante albiceleste. En la vuelta 26, por caso, Colapinto hizo su parada en los boxes y le colocaron el compuesto medio. No fue la mejor gestión del recambio de gomas ya que los mecánicos demoraron 4 segundos. Una complicación recurrente en la temporada, que el elenco francés deberá resolver de cara a 2026.

El ambiente en el circuito de Las Vegas, marcado por el bullicio y los fuegos artificiales tras la victoria de Max Verstappen, contrastó con el ánimo en el box de Alpine. Colapinto, visiblemente molesto, ironizó sobre el espectáculo y la inversión en el evento, mientras intentaba explicar ante los medios las dificultades que enfrentó durante la carrera.

Pensando en la próxima fecha en Qatar, Briatore se mostró algo más optimista. El directivo consideró que el circuito de Lusail, con sus curvas rápidas, podría adaptarse mejor a las características del monoplaza de Alpine, lo que abre una ventana de esperanza para revertir la tendencia negativa experimentada en Las Vegas.