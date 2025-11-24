Terminó la búsqueda del adolescente argentino en Chile

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años que desapareció en La Serena, Chile, realizó una ceremonia de despedida en la costa el mismo día que las autoridades chilenas dieron por concluido el operativo de búsqueda intensiva.

Cabrera Iturriaga, oriundo de la provincia de San Juan, fue arrastrado por la corriente la semana pasada y, tras siete días de labores sin éxito, solo continuarán los patrullajes reglamentarios en la zona.

Los padres y hermanos de Cabrera Iturriaga estuvieron acompañados por amigos, vecinos y personas que sumaron su apoyo al evento. El adolescente había desaparecido luego de arrojarse al mar con un grupo de jóvenes en una zona de la playa que no estaba habilitada para el baño.

Frente al mar de La Serena, donde ocurrió el incidente, la familia encendió velas, levantó un homenaje con fotografías y arrojó flores al agua en el mismo lugar donde el adolescente desapareció.

El fin del operativo de búsqueda del joven argentino

El operativo de búsqueda fue dado por concluido por las autoridades chilenas. Esta decisión se tomó tras una semana de rastrillajes que no arrojaron resultados positivos.

Horas antes de la conclusión oficial, las autoridades desarmaron el campamento que funcionó durante siete días como puesto de mando en el sector de la playa conocido como Cuatro Esquinas.

Daniel Sarzosa, capitán de Puerto de Coquimbo, se refirió al cese de las labores intensivas: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible”.

El capitán Sarzosa, según consignó Diario de Cuyo, indicó que la familia “entendió la situación y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado”.

Despliegue de más de 100 personas

Durante la semana de búsqueda, la Armada de Chile continuó trabajando con la lancha de servicio general Coquimbo y equipos de buceo. En total, cerca de 25 embarcaciones participaron en el operativo.

Las labores incluyeron el sobrevuelo con drones y el apoyo aéreo de una aeronave institucional. Una de las patrulleras marítimas, la lancha Arcángel, funcionó como plataforma para operar un robot submarino.

A los equipos oficiales se sumaron los pescadores de la Caleta de Peñuelas y de la Asociación Gremial de Macheros. Este aporte voluntario incluyó 28 botes y 56 buzos, quienes abarcaron todo el sector entre Punta Teatinos y la Caleta de Peñuelas.

Entre los municipios y los equipos voluntarios, más de 100 personas participaron en la búsqueda del joven argentino.

Cabrera Iturriaga, quien residía con su familia en Chile, ingresó al agua junto a sus hermanos y primos. Cinco jóvenes fueron arrastrados por la marea, pero cuatro lograron ser rescatados por Francisco Boldo, un obrero de la construcción chileno.

Boldo relató a Radio Nihuil, según consignó Diario UNO, que no pudo alcanzar al último: “El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control…”.