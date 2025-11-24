Buscan a dos jovencitas del barrio Coronel Arias

Santa María Wanda Naara Estefanía y Brisa Micaela López son intensamente buscadas por familiares y amigos.
Ambas jovencitas de 15 y 16 años respectivamente faltan de su domicilio en el barrio Coronel Arias de nuestra ciudad desde el día de ayer.
Santa María Wanda Nara Estefanía es de contextura delgada, pelo lacio color negro. Al momento de su desaparición vestía remera corta color verde militar, pantalón ancho y zapatillas blancas.
Brisa Micaela López es de contextura delgada, tez trigueña y pelo lacio color negro. Cuando fue vista por última vez vestía pantalón jeans azul oscuro, remera tipo pupera color negro y zapatillas negras de tela.
Por cualquier información comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al 3886828607 o al 3886860239.