22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

María Becerra
viudas negras
Jimmy Cliff
ChatGPT
Rosalind Franklin
María Becerra
viudas negras
Jimmy Cliff
ChatGPT
Rosalind Franklin

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Buscan a dos jovencitas del barrio Coronel Arias

Santa María Wanda Naara Estefanía y Brisa Micaela López se encuentran desaparecidas desde el día de ayer y son buscadas intensamente.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 12:45

Santa María Wanda Naara Estefanía y Brisa Micaela López son intensamente buscadas por familiares y amigos.

Ambas jovencitas de 15 y 16 años respectivamente faltan de su domicilio en el barrio Coronel Arias de nuestra ciudad desde el día de ayer.

Santa María Wanda Nara Estefanía es de contextura delgada, pelo lacio color negro. Al momento de su desaparición vestía remera corta color verde militar, pantalón ancho y zapatillas blancas.

Brisa Micaela López  es de contextura delgada, tez trigueña y pelo lacio color negro. Cuando fue vista por última vez vestía pantalón jeans azul oscuro, remera tipo pupera color negro y zapatillas negras de tela.

Por cualquier información comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al 3886828607 o al 3886860239.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD